La corsa Champions si infiamma: il Napoli per ora è fuori ma il calendario sorride (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center, con gli azzurri che devono voltare pagina dopo il pareggio contro i sardi e concentrarsi per il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. Dopo il pari maturato al Maradona i partenopei scivolano al quinto posto in classifica e quando mancano quattro giornate alla fine della Serie A la corsa alla Champions League è ancora un rebus da risolvere. Atalanta, Milan e Juventus a quota 69 e Napoli a 67, tre punti davanti alla Lazio, che però ha ancora una partita da recuperare (col Torino il 18 maggio) e potenzialmente può raggiungere i partenopei. Il calendario sorride agli uomini di Gattuso: nessun big match per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la gara contro il Cagliari, ilriprenderà domani gli allenamenti al Training Center, con gli azzurri che devono voltare pagina dopo il pareggio contro i sardi e concentrarsi per il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A. Dopo il pari maturato al Maradona i partenopei scivolano al quinto posto in classifica e quando mancano quattro giornate alla fine della Serie A laallaLeague è ancora un rebus da risolvere. Atalanta, Milan e Juventus a quota 69 ea 67, tre punti davanti alla Lazio, che però ha ancora una partita da recuperare (col Torino il 18 maggio) e potenzialmente può raggiungere i partenopei. Ilsorride agli uomini di Gattuso: nessun big match per ...

Ultime Notizie dalla rete : corsa Champions Ligue 1, il Lille vince ancora. Bene il Psg, rissa finale in Monaco - Lione I monegaschi hanno perso per 3 - 2 e hanno salutato la corsa per la vittoria finale e, probabilmente, anche per l'accesso in Champions League , distante ora 4 punti. Proprio il Lione invece riapre la ...

Serie A, le migliori giocate della 34giornata Per il resto ogni giornata si fa sempre più tesa, con la corsa per i tre posti in Champions e quella per la salvezza che si avviano sempre di più verso un finale drammatico. Magari non su tutti i ...

