“La conosco bene, diversi anni fa…”. Diletta Leotta sbugiardata da Antonella Mosetti. La rivelazione a Domenica Live (Di lunedì 3 maggio 2021) Diletta Leotta, riflettori accesi ancora una volta su di lei. Un post reso pubblico su Instagram e un vortice di pettegolezzi che pare non volersi ancora fermare. La vita privata e sentimentale della giornalista sportiva finisce al centro del mirino del gossip. E non poteva mancare nello studio di Domenica Live, un approfondimento sulle foto che la vedrebbero in compagnia del figlio del presidente della Roma. Nessuna replica sulle foto ‘incriminate’, né da parte di Diletta Leotta, né da alcuna parte. Lo studio di Domenica Live non poteva che dedicare al ‘caso’ un vero e proprio approfondimento in diretta. Le foto che ritraggono la giornalista e il figlio del presidente della Roma risalirebbero allo scorso dicembre, ma se ne discute solo oggi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021), riflettori accesi ancora una volta su di lei. Un post reso pubblico su Instagram e un vortice di pettegolezzi che pare non volersi ancora fermare. La vita privata e sentimentale della giornalista sportiva finisce al centro del mirino del gossip. E non poteva mancare nello studio di, un approfondimento sulle foto che la vedrebbero in compagnia del figlio del presidente della Roma. Nessuna replica sulle foto ‘incriminate’, né da parte di, né da alcuna parte. Lo studio dinon poteva che dedicare al ‘caso’ un vero e proprio approfondimento in diretta. Le foto che ritraggono la giornalista e il figlio del presidente della Roma risalirebbero allo scorso dicembre, ma se ne discute solo oggi. ...

needygiu : @UNFUCKWI7ABLE non ti conosco però se hai bisogno scrivimi ti prego, andrà tutto bene i promise - Giza65331021 : RT @MariaPi70255087: - “Mimì, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. - Filomena E io bene non ne conosco:… - lucam62 : RT @MariaPi70255087: - “Mimì, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. - Filomena E io bene non ne conosco:… - peppe937 : RT @marifcinter: Marotta: 'Gli allenatori vincenti sono sempre impegnativi. Gli allenatori perdenti sono aziendalisti, i vincenti sono semp… - Alice70A : RT @MariaPi70255087: - “Mimì, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. - Filomena E io bene non ne conosco:… -