La comunità salentina di Matino piange la seconda giovane vittima del virus in pochi giorni

Ultime Notizie dalla rete : comunità salentina

La Repubblica

... ha gettato nello sconforto un'intera, non solo per lo spirito di servizio della vittima e ... Emanuele è la vittima del covid più giovane dell'intera area. La scomparsa del giovane ...... organizzata da diverse associazioni tra cui laLeccePedala, per chiedere l'apertura alla ... Uno scorcio nascosto di Puglia che gioverebbe allelocali e al turismo di nicchia.