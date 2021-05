“La colpa è solo tua!”. UeD, Gemma Galgani show dopo l’ennesima delusione. Tina lo ha detto davanti a tutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Gemma Galgani ancora protagonista di Uomini e Donne. La dama continua a cercare l’amore a 10 anni dal suo ingresso in studio. Dieci anni tra alti e bassi, passati attraverso le continue rappresaglie di Tina Cipollari, l’amore per Giorgio Manetti e quello per Marco Firpo, le due grandi storie sentimentali della dama torinese che, lo scorso anno, aveva diviso e fatto parlare per la sua storia con Nicola Vivarelli, di quasi 40 anni più giovane di lei. Nelle settimane scorse Tina Cipollari era stata durissima nei confronti di Gemma Galgani. “È una nullità – così la definiva sul settimanale Nuovo Tv -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, proseguiva, la popolarità di Gemma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)ancora protagonista di Uomini e Donne. La dama continua a cercare l’amore a 10 anni dal suo ingresso in studio. Dieci anni tra alti e bassi, passati attraverso le continue rappresaglie diCipollari, l’amore per Giorgio Manetti e quello per Marco Firpo, le due grandi storie sentimentali della dama torinese che, lo scorso anno, aveva diviso e fatto parlare per la sua storia con Nicola Vivarelli, di quasi 40 anni più giovane di lei. Nelle settimane scorseCipollari era stata durissima nei confronti di. “È una nullità – così la definiva sul settimanale Nuovo Tv -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, proseguiva, la popolarità dinon ...

EnricoLetta : Condivido in pieno le parole di @Fedez e sono disponibile a parlare con la @LegaSalvini. Ma non trova argomenti di… - SimoneFerro1 : @Pask927 @AliprandiJacopo Ma veramente pensate sia solo colpa sua? Perché se non si prende in considerazione il res… - avvmacellaro : RT @lacordacura: Stando alle minacce dei nostri illustri #Virologi dopo i fatti del #Duomo di #Milano i contagi saliranno alle stelle e la… - lacordacura : Stando alle minacce dei nostri illustri #Virologi dopo i fatti del #Duomo di #Milano i contagi saliranno alle stell… - Gworldmywrld : Menomale che ormai per colpa di Roly e Luisa io parlo e guardo solo della Marvel perché sono libera dai drama strani del fandom degli 1D -