La Camera di commercio di Napoli lancia il Museo del vero e del falso. Obiettivo: battere la contraffazione

Nasce a Napoli il Museo del vero e del falso, progetto con cui si vuole puntare l'attenzione sul fenomeno della contraffazione e sui danni che causa alle imprese sane e al tessuto economico e produttivo di Napoli e della Campania. Il Museo è frutto di una convenzione tra la Camera di commercio di Napoli e l'associazione Museo del vero e del falso. Due le sedi del Museo: la Borsa Merci di Napoli, al corso Meridionale, e la Stazione per l'Industria delle pelli a Pozzuoli. Il progetto vede il coinvolgimento delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnate nel contrasto al fenomeno della contraffazione

Ultime Notizie dalla rete : Camera commercio Gli auguri di Confindustria al Commissario della Camera di Commercio riceviamo e pubblichiamo: La nomina di Gianfranco Chiarell i a Commissario della Camera di Commercio di Taranto, arrivata da l Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, segna un passaggio importante e dovuto per la continuità e l'operatività, nella pienezza delle sue ...

Lotta alla contraffazione: nasce a Napoli il primo 'Museo del Vero e del Falso' Da capitale del falso a prima città d'Italia per impegno nella lotta alla contraffazione . E' questo l'auspicio della Camera di Commercio di Napoli che, insieme con l'omonima Associazione, darà vita al primo 'Museo del Vero e del Falso' . Non semplicemente una raccolta di prodotti autentici con i rispettivi 'pezzotti'...

Napoli, nasce il primo museo del ‘vero e del falso’ in Camera di Commercio Da capitale del falso a prima città d’Italia per impegno nella lotta alla contraffazione. È questo l’auspicio della Camera di Commercio di Napoli che, insieme con l’omonima associazione, darà vita al ...

