Kean cuore d’oro | il gesto del talento del PSG per i senzatetto – FOTO

(Di lunedì 3 maggio 2021) Moisesi è reso protagonista di un beldi beneficenza a Parigi in aiuto dei migranti e deiMoisecampione in campo e anche fuori dal rettangolo verde di gioco. L’ex attaccante della Juventus, ora in forza al Paris Saint-Germain, si è infatti reso protagonista di un beldi beneficenza verso i più bisognosi di Parigi.è andato a distribuire delle derrate alimentari ai migranti e aidi Porte de la Chapelle, zona della capitale francese. Moiseest allé distribuer des denrées alimentaires aux migrants et sans-abri de la Porte de la Chapelle. Respect. pic.twitter.com/zjumtwIADU— Actu Foot (@ActuFoot ) May 3, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.