Karina Cascella contro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni | «Che tristezza»

(Di lunedì 3 maggio 2021)si è scagliatadopo le ultime dichiarazioni della fidanzata dell’ex gieffino. Ma cosa è successo? Leggi anche:confessione hot «Mi sono fatta male: colpa del sesso»parla dell’intimità conQualche giorno fa,ha pubblicato alcune stories in cui ha ammesso di non sentirsi molto bene e di aver fatto ricorso ai cerotti caldi per placare il dolore alle spalle. Nei video condivisi dalla ex corteggiatrice di Uomini & Donne, però, citandoha detto: Se vi devo ...

zazoomblog : Giulia De Lellis e Karina Cascella si scagliano contro i tifosi dell’Inter per gli assembramenti - #Giulia #Lellis… - lorbooboo : alla lista si aggiungono tommaso zorzi, pio e amedeo, karina cascella o come minchia si chiama - brother_jude : @danitrash77 KARINA CASCELLA ALL'ELIMINAZIONE DEGLI ANGELUCCI (DA LEI STESSA DISPERATAMENTE ELIMINATI) - Bandf52769826 : Quanto Vorrei che Alfonso Signorini creasse un Cast del gf vip tipo così: Paola Caruso Karina Cascella Elettra L… - matuttappostoh : ah, se insultate lei, le sorelle ferragni e compagnia, ma seguite le capre che ho menzionato prima più chiara nasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

, gli scatti su Instagram in compagnia di una persona speciale conquistano tutti: boom di like Seguitissima sui social,totalizza su Instagram il numero di 1 milione di ...... Fin qui nulla di strano se non fosse che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne attribuisse la causa dell'infortunio alla troppa [?] L'articoloaffonda Natalia Paragoni e Zelletta per ...Opinionista schietta e dalla notevole vis polemica, Karina Cascella (41) ha deciso di non frequentare più i salotti Tv che spesso l’hanno vista protagonista di ...Karina Cascella, opinionista televisiva, ha attaccato duramente Natalia Paragoni per aver rivelato dei suoi momenti privati sui social network. "Lo si fa esclusivamente per creare hype, dovè il pudore ...