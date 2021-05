Juventus-Milan: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Juventus-Milan è il big match della trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Sfumato l’obiettivo scudetto, le due squadre si affronteranno in quello che può essere definito un vero e proprio spareggio per entrare i Champions League al momento che sono entrambe appaiate al secondo posto in classifica. Juventus-Milan: quali saranno le probabili formazioni? Pirlo confermerà il 4-4-2 con Szczney tra i pali, in difesa spazio a Cuadrado sulla destra, Alex Sandro a sinistra, Chiellini e De Light al centro. A centrocampo, rientra Chiesa sulla fascia sinistra, mentre su quella destra ci sarà Mckennie, con Bentancur e Rabiot al centro. In avanti, Morata è favorito su Dybala per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021)è il big match della trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 che si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Sfumato l’obiettivo scudetto, le due squadre si affronteranno in quello che può essere definito un vero e proprio spareggio per entrare i Champions League al momento che sono entrambe appaiate al secondo posto in classifica.: quali saranno le? Pirlo confermerà il 4-4-2 con Szczney tra i pali, in difesa spazio a Cuadrado sulla destra, Alex Sandro a sinistra, Chiellini e De Light al centro. A centrocampo, rientra Chiesa sulla fascia sinistra, mentre su quella destra ci sarà Mckennie, con Bentancur e Rabiot al centro. In avanti, Morata è favorito su Dybala per ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - fanpage : Cori e sfottò hanno preso di mira un po' tutti: dai cugini rossoneri fino alla Juventus e al Napoli, tutte acerrime… - tancredipalmeri : Ceferin: vi squalifico dalla Champions. Juventus e Milan: e noi non ci andiamo - infoitsport : Juventus, la fine di un’era: 810 punti in 9 anni, +130 sul Napoli, +157 sulla Roma, +231 su Inter e Milan - FI69interista : Non vorrei che il patto fatto tra juventini e milanisti fosse stato quello di sbattere fuori il #Milan dalla prossi… -