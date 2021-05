(Di lunedì 3 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Juve violata nelle ultime dieci partite: l’imputato è anche Szczesny. Ecco perché...: Juve violata nelle ultime die… - Gazzetta_it : #Juve , dal #Porto in poi... #WojciechSzczesny, abbiamo un problema -

Ultime Notizie dalla rete : Juve violata

La Gazzetta dello Sport

La rete del vantaggio di ieri dell'Udinese è stata un clamoroso allineamento di disattenzione e superficialità di diversi giocatori, ma non si può certo sollevare da colpe Wojciech Szczesny, tutt'...Per Pirlo, però c'è da interrompere la striscia aperta di porta: i bianconeri subiscono gol ... E non solo, tra le prime sette squadre in classifica laè quella che ha guadagnato meno punti ...Il Cagliari al Maradona conquista in extremis il punto salvezza, l'Atalanta spreca una grande occasione per allungare.La gara di domenica sera tra Juve e Milan, sembra a tutti gli effetti uno spareggio per l'accesso alla Champions ...