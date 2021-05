Justice League, Zack Snyder sulla campagna virale: "Temevo che Warner Bros. mi facesse causa per zittirmi" (Di lunedì 3 maggio 2021) Zack Snyder confessa di aver temuto ripercussioni o azioni legali da parte di Warner Bros. dopo il lancio della campagna virale #ReleasetheSnyderCut. Zack Snyder temeva che Warner Bros lo avrebbe denunciato per zittirlo dopo che la campagna virale per l'uscita dello Snyder Cut ha preso piede sui social media. Zack Snyder ha rinunciato alla regia di Justice League dopo essere stato colpito da un grave lutto familiare nel 2017. Il regista è stato sostituito da Joss Whedon che ha stravolto il progetto realizzando un film che si è rivelato un flop. Così i fan hanno lanciato una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021)confessa di aver temuto ripercussioni o azioni legali da parte di. dopo il lancio della#ReleasetheCut.temeva chelo avrebbe denunciato per zittirlo dopo che laper l'uscita delloCut ha preso piede sui social media.ha rinunciato alla regia didopo essere stato colpito da un grave lutto familiare nel 2017. Il regista è stato sostituito da Joss Whedon che ha stravolto il progetto realizzando un film che si è rivelato un flop. Così i fan hanno lanciato una ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League, Zack Snyder sulla campagna virale: 'Temevo che Warner Bros. mi facesse causa per zittirmi'… - Mummichogblogd1 : Justice League era davvero il mio personale 'Monte Everest' di colonne sonore ... è stato un piacere parlare con te… - Screenweek : #YoungRock la serie NBC che racconta la vita di #DwayneJohnson ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League – Wayne T. Carr è John Stewart in una foto dal backstage - cinefilosit : Justice League Snyder Cut: ecco Wayne T. Carr nei panni di Lanterna Verde #ILoveCinefilos -