Italia Viva all’attacco di Report: “Ha pagato 45mila euro per un servizio contro Renzi”. La risposta di Ranucci (Di lunedì 3 maggio 2021) Italia Viva all’attacco di Report nel giorno del servizio su Matteo Renzi. Il deputato di Iv Luciano Nobili ha presentato un’interrogazione parlamentare in cui accusa la trasmissione di Raitre di aver pagato una fattura di 45mila euro a una società del Lussemburgo per confezionare servizi contro il leader di Iv. Italia Viva all’attacco di Report: “Ha pagato 45mila euro per un servizio contro Renzi” “Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 maggio 2021)dinel giorno delsu Matteo. Il deputato di Iv Luciano Nobili ha presentato un’interrogazione parlamentare in cui accusa la trasmissione di Raitre di averuna fattura dia una società del Lussemburgo per confezionare serviziil leader di Iv.di: “Haper un” “Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per ...

reportrai3 : Ranucci: 'le agenzie hanno battuto una nota di Italia Viva nella quale si annuncia un’interrogazione parlamentare,… - gianlucarossitv : 2.5.2021 Come al termine della stagione 1970-71 - anche mezzo secolo fa era il 2 maggio - l'#Inter è Campione d'Ita… - ItaliaViva : 'Il nostro candidato è Gennaro Migliore. Per il dopo de Magistris c'è bisogno di competenza, esperienza e conoscenz… - 46Oliver : RT @reportrai3: Ranucci: 'le agenzie hanno battuto una nota di Italia Viva nella quale si annuncia un’interrogazione parlamentare, dove si… - GiuseppeLeg : @reportrai3 Di cosa vi preoccupate allora? Italia Viva avrà anche lei le suo fonti 'gratuite', no? -