Italia, vaccino per gli azzurri verso Euro 2020: ecco chi ha ricevuto la prima dose (Di lunedì 3 maggio 2021) verso Euro 2020.Nelle scorse ore, è arrivato l'ok da parte del Governo, nel dettaglio della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, per la vaccinazione degli azzurri in vista dell'Europeo. Per l'occasione, il commissario tecnico Roberto Mancini ha stilato una lista allargata di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. E nella giornata di oggi sono state somministrate le prime dosi.Gli azzurri sono stati dividi in due gruppi, con la Federazione che ha messo a disposizione due hub vaccinali (lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano). Sono ventotto in totale i giocatori vaccinati oggi. Tra i primi ad arrivare al centro Humanitas Chiellini, seguito da altri calciatori come Barella, Sensi, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021).Nelle scorse ore, è arrivato l'ok da parte del Governo, nel dettaglio della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, per la vaccinazione degliin vista dell'peo. Per l'occasione, il commissario tecnico Roberto Mancini ha stilato una lista allargata di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. E nella giornata di oggi sono state somministrate le prime dosi.Glisono stati dividi in due gruppi, con la Federazione che ha messo a disposizione due hub vaccinali (lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano). Sono ventotto in totale i giocatori vaccinati oggi. Tra i primi ad arrivare al centro Humanitas Chiellini, seguito da altri calciatori come Barella, Sensi, ...

