Italia-Scozia oggi in tv, curling Mondiali femminili Calgary 2021: orario, canale e streaming (Di lunedì 3 maggio 2021) Il programma di Italia-Scozia, valevole per i Mondiali femminili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Dopo la giornata di domenica, in cui le azzurre hanno raccolto una vittoria contro la Germania e una sconfitta contro la Corea del Sud, la selezione Italiana torna sul ghiaccio per sfidare quella scozzese. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL REGOLAMENTO DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA L'incontro, previsto oggi lunedì 3 maggio alle ore 22, sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della federazione internazionale di curling. Sportface.it seguirà l'evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

