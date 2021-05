Italia, pre-convocati all’Europeo: partite oggi le vaccinazioni / News (Di lunedì 3 maggio 2021) Partono oggi le vaccinazioni per i giocatori dell'Italia pre-convocati all'Europeo da Roberto Mancini. Scelti due hub per l'occasione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 3 maggio 2021) Partonoleper i giocatori dell'pre-all'Europeo da Roberto Mancini. Scelti due hub per l'occasione

PianetaMilan : Al via la vaccinazione per i pre-convocati di #Mancini ?? I dettagli sui calciatori del #Milan e non solo ? - tuttoatalanta : Italia, pre-convocati a Euro2020: oggi le vaccinazioni. Scelti 2 hub dalla FIGC: il punto - ClaraPorta4 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Italia, pre-convocati a Euro2020: oggi le vaccinazioni. Scelti 2 hub dalla FIGC: il punto - TuttoMercatoWeb : TMW - Italia, pre-convocati a Euro2020: oggi le vaccinazioni. Scelti 2 hub dalla FIGC: il punto - basketinside360 : Senegal, annunciati i 16 pre-convocati: è nel girone dell'Italia - -