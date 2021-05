Italia, popolazione in calo ma la provincia di Brindisi registra un incremento delle nascite Istat descrive il preoccupante dato nazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Di Francesco Santoro: popolazione ancora in calo in Italia. Il numero dei residenti a gennaio è sceso a 59 milioni 259mila, 384mila in meno in un anno. È quanto emerge dal report sugli indicatori demografici dell’Istituto nazionale di statistica. L’unica eccezione è rappresentata dal Trentino-Alto Adige che registra un aumento dello 0,4 per mille, nel resto del Paese e in particolare al sud (-7 per mille), invece, i dati parlano di un sostenuto decremento. L’Istat, inoltre, rileva un abbassamento dei livelli di sopravvivenza. Le regioni centro-meridionali subiscono «perdite inferiori, poiché meno colpite dagli effetti della pandemia ma comunque importanti- si legge nel documento-. In Puglia, Abruzzo e Campania la riduzione di sopravvivenza per gli uomini è di oltre un anno rispetto al ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 maggio 2021) Di Francesco Santoro:ancora inin. Il numero dei residenti a gennaio è sceso a 59 milioni 259mila, 384mila in meno in un anno. È quanto emerge dal report sugli indicatori demografici dell’Istitutodi statistica. L’unica eccezione è rappresentata dal Trentino-Alto Adige cheun aumento dello 0,4 per mille, nel resto del Paese e in particolare al sud (-7 per mille), invece, i dati parlano di un sostenuto decremento. L’, inoltre, rileva un abbassamento dei livelli di sopravvivenza. Le regioni centro-meridionali subiscono «perdite inferiori, poiché meno colpite dagli effetti della pandemia ma comunque importanti- si legge nel documento-. In Puglia, Abruzzo e Campania la riduzione di sopravvivenza per gli uomini è di oltre un anno rispetto al ...

FrancescoLollo1 : Fratelli d'Italia aveva subito proposto le vaccinazioni nelle farmacie ma anche su questo, come sull'immunizzazione… - borghi_claudio : @DiBozze @leone_monti Gentile signore. Nell'ultima settimana i morti in india sono stati in media 2600 al giorno. D… - borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Salvo_Parisi : RT @Ruffino_Lorenzo: La popolazione residente in Italia al 1 gennaio 2021 è pari a 59.258.000 persone, 384mila in meno dell'anno scorso. È… - NoiNotizie : #Italia, popolazione in calo ma la provincia di #Brindisi registra un incremento delle nascite -

Ultime Notizie dalla rete : Italia popolazione Vaccino, ecco il piano di Figliuolo per i giovani ...fascia della popolazione, è una ragione in più per "raggiungere rapidamente livelli elevati di copertura vaccinale". Dalla scuola alle località di vacanza Un messaggio che è giunto anche in Italia ...

Figliuolo: 'Valutiamo Astrazeneca agli under 60, vaccinati atleti che andranno alle olimpiadi' ... perché questo è un segno dell'Italia che riparte', ha aggiunto Figliuolo. 'Lo sport è ...' target='_blank' rel='nofollow'>Infogram ...fascia della, è una ragione in più per "raggiungere rapidamente livelli elevati di copertura vaccinale". Dalla scuola alle località di vacanza Un messaggio che è giunto anche in...... perché questo è un segno dell'che riparte', ha aggiunto Figliuolo. 'Lo sport è ...' target='_blank' rel='nofollow'>Infogram

...

Città del Vaticano - L'inverno demografico è un problema serio. Anzi serissimo. In Italia non si fanno più figli e, se va avanti di questo passo, le previsioni da qui a ...Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, “occorre mantenere ...