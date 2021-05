Italia, oggi le prime dosi di vaccino agli azzurri. Nella lista non c’è Zaniolo (Di lunedì 3 maggio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono partite oggi le vaccinazioni ai giocatori della Nazionale Italiana che potrebbero prendere parte agli Europei. La Figc ha designato lo Spallanzani di Roma e l’Humanitas di Milano come i due hub principali per effettuare le dosi di vaccino come richiesto dall’Uefa. Tra i nominativi indicati e che riceveranno la prima dose del vaccino non ci sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. Sarebbe la conferma definitiva della notizia nell’aria già da qualche settimana: il centrocampista della Roma non ce la farà a rientrare in tempo per gli Europei e non farà parte della spedizione azzurra. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono partitele vaccinazioni ai giocatori della Nazionalena che potrebbero prendere parteEuropei. La Figc ha designato lo Spallanzani di Roma e l’Humanitas di Milano come i due hub principali per effettuare ledicome richiesto dall’Uefa. Tra i nominativi indicati e che riceveranno la prima dose delnon ci sarebbe quello di Nicolò. Sarebbe la conferma definitiva della notizia nell’aria già da qualche settimana: il centrocampista della Roma non ce la farà a rientrare in tempo per gli Europei e non farà parte della spedizione azzurra. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

