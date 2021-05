Italia, al via le vaccinazioni per l’Europeo: l’elenco dei calciatori (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono iniziate le vaccinazioni dei 35 pre-convocati di Mancini in vista dell’Europeo. Questo l’elenco dei calciatori già vaccinati Manca poco più di un mese al via dell’Europeo, con partita inaugurale a Roma tra Italia-Turchia. A causa del Covid, gli stadi saranno riempiti soltanto per una parte. All’Olimpico poco meno di ventimila spettatori potranno assistere alle tre gare della Nazionale di Mancini ed un quarto di finale in programma il 3 luglio. Sul fronte vaccini arrivano importanti novità. Dopo il via libera del governo, questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma sono partite le operazioni di somministrazione del vaccino. Escluso Astrazeneca che, oltre ad essere consigliato solo per gli over 60, richiede tempi troppo lunghi per la seconda dose, la quale solitamente si ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono iniziate ledei 35 pre-convocati di Mancini in vista del. Questodeigià vaccinati Manca poco più di un mese al via del, con partita inaugurale a Roma tra-Turchia. A causa del Covid, gli stadi saranno riempiti soltanto per una parte. All’Olimpico poco meno di ventimila spettatori potranno assistere alle tre gare della Nazionale di Mancini ed un quarto di finale in programma il 3 luglio. Sul fronte vaccini arrivano importanti novità. Dopo il via libera del governo, questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma sono partite le operazioni di somministrazione del vaccino. Escluso Astrazeneca che, oltre ad essere consigliato solo per gli over 60, richiede tempi troppo lunghi per la seconda dose, la quale solitamente si ...

