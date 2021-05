Iss | variante inglese sale a 91 | 6% | brasiliana al 4 | 5%

(Di lunedì 3 maggio 2021) In Italia al 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta ‘’ (B.1.1.7) del virus Sars-CoV-2 si attesta al 91,6%, in crescita rispetto all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti tra le singole Regioni tra il 77,8% e il 100%. Per quella ‘’ (P.1) la prevalenza era del 4,5% (0-18,3%, mentre era il 4,0% nella scorsa survey), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%, con un singolo caso della cosiddetta ‘indiana’ (B.1.617.2) e 11 di quella ‘nigeriana’ (B.1.525). La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. L’indagine – precisa una nota – integra le attività di monitoraggio di routine, e non contiene quindi tutti i casi di varianti rilevate, ma ...

CryAntonino : RT @emergency_live: Covid, Iss: “Riservare particolare attenzione a variante brasiliana” - Notiziedi_it : Covid, Iss: “Riservare particolare attenzione a variante brasiliana” - infoitinterno : Covid, variante inglese domina in Italia. Iss: 'Monitorare con attenzione' - Notiziedi_it : Covid, Iss: “Riservare particolare attenzione a variante brasiliana” - valentinadigrav : RT @claudeger55: Ora mi incavolo. Variante indiana. Un solo caso il 15 aprile. Un solo caso. Magari nel titolo era meglio dirlo, un solo ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Iss variante

...all'ospedale militare Celio e sono stati scoperti un caso diindiana e un caso di... Lo dice il presidente dell', Silvio Brusaferro, in un'intervista a La Stampa. 'Quando si ...Anche perché, come avverte ancora il report dell', 'l'ormai prevalente circolazione in Italia dellab.1.1.7 (nota comeinglese) e la presenza di altre varianti che possono ..."Fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati bisognerà continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure restrittive". A dirlo il presid ...In Italia al 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ (B.1.1.7) del virus Sars-CoV-2 si attesta al 91,6%, in crescita rispetto all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti t ...