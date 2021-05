Isole Covid free Italia | quali sono per andare in vacanza

Leggi su viagginews

(Di lunedì 3 maggio 2021)partite ufficialmente le vaccinazioni di massa per rendere lein, per riprendere al più presto la stagione estiva nel nostro Paese. Ecco. Un’altra estate sta per arrivare, nonostante l’anno complicato che l’continua a vivere. I turistipronti a partire, ma sicuramente si guarda ai dati epidemiologici L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com