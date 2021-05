Isola, spuntano le anticipazioni, ma anche i dati: flop di ascolti e antipatia per Gilles Rocca (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella puntata di stasera Ignazio Moser affronterà la prova dell’eroe, Elisa Isoardi sarà presente in studio, ma con lei un’altra amatissima ex Isolana. Gli ascolti, però, sembrano essere calati a picco: lo share è bassissimo e i costi da mantenere l’opposto Sorprese in attesa stasera per l’Isola dei Famosi. Sebbene molti si siano lamentati della poca “fama” dei partecipanti, questi ultimi si sono dimostrati all’altezza di beghe, scontri e tafferugli aggravati dalla mancanza di cibo. E sebbene Iva Zanicchi non sembri pensarla così, l’arrivo di nuovi naufraghi sembra abbia rianimato la situazione. Fra questi l’ex ciclista nonché dolce metà di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, che questa sera si sottoporrà alla prova dell’eroe con l’obiettivo di far ottenere un vantaggio al gruppo a cui appartiene, quello dei ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 maggio 2021) Nella puntata di stasera Ignazio Moser affronterà la prova dell’eroe, Elisa Isoardi sarà presente in studio, ma con lei un’altra amatissima exna. Gli, però, sembrano essere calati a picco: lo share è bassissimo e i costi da mantenere l’opposto Sorprese in attesa stasera per l’dei Famosi. Sebbene molti si siano lamentati della poca “fama” dei partecipanti, questi ultimi si sono dimostrati all’altezza di beghe, scontri e tafferugli aggravati dalla mancanza di cibo. E sebbene Iva Zanicchi non sembri pensarla così, l’arrivo di nuovi naufraghi sembra abbia rianimato la situazione. Fra questi l’ex ciclista nonché dolce metà di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, che questa sera si sottoporrà alla prova dell’eroe con l’obiettivo di far ottenere un vantaggio al gruppo a cui appartiene, quello dei ...

