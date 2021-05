Isola, il grande ritorno di Elisa Isoardi (Di lunedì 3 maggio 2021) È tempo di attesissimi ritorni, all’Isola dei Famosi 2021: la prossima puntata sarà ricca di sorprese che regaleranno grandi emozioni al pubblico. Protagonista della serata sarà indubbiamente Elisa Isoardi, pronta a tornare in scena a qualche settimana di distanza dal suo addio al reality show causato da problemi di salute. La nuova settimana parte alla grande con un appuntamento stellare: l’Isola dei Famosi 2021 si rinnova con una serata all’insegna del divertimento e dei colpi di scena che ci intratterranno lunedì 3 maggio, sempre su Canale 5. Alla conduzione, Ilary Blasi sarà nuovamente la star dello show, con i suoi look straordinari e la sua travolgente simpatia. Mentre, a commentare le avventure dei naufraghi, saranno ancora una volta gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) È tempo di attesissimi ritorni, all’dei Famosi 2021: la prossima puntata sarà ricca di sorprese che regaleranno grandi emozioni al pubblico. Protagonista della serata sarà indubbiamente, pronta a tornare in scena a qualche settimana di distanza dal suo addio al reality show causato da problemi di salute. La nuova settimana parte allacon un appuntamento stellare: l’dei Famosi 2021 si rinnova con una serata all’insegna del divertimento e dei colpi di scena che ci intratterranno lunedì 3 maggio, sempre su Canale 5. Alla conduzione, Ilary Blasi sarà nuovamente la star dello show, con i suoi look straordinari e la sua travolgente simpatia. Mentre, a commentare le avventure dei naufraghi, saranno ancora una volta gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva ...

