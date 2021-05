Isola dei Famosi nomination di ieri sera, l’eliminato e chi sono i nominati del 3 maggio 2021 (Di martedì 4 maggio 2021) Isola dei Famosi nomination del 3 maggio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 4 maggio 2021)deidel 3...

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - IsolaDeiFamosi : Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - Jacoposvoice : RT @portamivialou: “tante volte i ragazzi come noi vengono discriminati e solamente perché veniamo dal web siamo dei cialtroni senza arte n… - nonmiindritto : RT @BITCHYFit: Bellina Isolde che si commuove davanti il videomessaggio dei figli che si sforzano a parlare in italiano nonostante in casa… -