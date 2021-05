Isola dei Famosi, Miryea Stabile criticata dai Primitivi, lei: ”Non è grave la mia accusa” (Di lunedì 3 maggio 2021) All’Isola dei Famosi il clima tra i naufraghi è sempre più teso: tutto il gruppo dei Primitivi sarebbe andato contro Miryea Stabile. Proprio nel daytime di venerdì 30 aprile 2021, i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una brutta discussione tra l’ex Pupa e tutto il resto della squadra. Angela Melillo, presa da un attacco di rabbia, è scoppiata in un pianto liberatorio. Isola dei Famosi, il precedente Durante la messa in onda di giovedì 29 aprile 2021, dell’Isola dei Famosi, al momento delle nomination, Miryea Stabile avrebbe ‘smascherato‘ il gruppo dei Primitivi. Andando nei dettagli, tutti i concorrenti di quella squadra hanno deciso di votare Gilles Rocca. Dopo alcune ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 maggio 2021) All’deiil clima tra i naufraghi è sempre più teso: tutto il gruppo deisarebbe andato contro. Proprio nel daytime di venerdì 30 aprile 2021, i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una brutta discussione tra l’ex Pupa e tutto il resto della squadra. Angela Melillo, presa da un attacco di rabbia, è scoppiata in un pianto liberatorio.dei, il precedente Durante la messa in onda di giovedì 29 aprile 2021, dell’dei, al momento delle nomination,avrebbe ‘smascherato‘ il gruppo dei. Andando nei dettagli, tutti i concorrenti di quella squadra hanno deciso di votare Gilles Rocca. Dopo alcune ...

IsolaDeiFamosi : Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - AuryPower : RT @IsolaDeiFamosi: Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - Sunshine23410 : Non so perché ma dato che stanno già scrivendo articoli secondo me le foto di questa colazione arriveranno dritte a… -