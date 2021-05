Isola dei Famosi | inatteso aiuto da casa per Awed | ecco di cosa si tratta

Leggi su ck12

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ tutto pronto per la quattordicesima puntata dell’deiin onda la sera di lunedì 3 maggio su Canale 5, una puntata dove il fattore cibo potrebbe risultare decisivo, soprattutto perche grazie ai social potrebbe ricevere unda. I dettagli E’ tutto pronto in Honduras per la quattordicesima puntata, della quindicesima edizione, dell’deiil reality show condotto da Ilary Blasi. Una puntata che già dalle premesse social si preannuncia intensa. Un fattore in particolare potrebbe risultare decisivo. Il fattore cibo. Già nei giorni scorsi la scarsità delle razioni ha portato più di qualche naufrago ad innervosirsi e a cambiare umore in maniera repentina. Uno su tutti,...