Isola dei Famosi, Gilles Rocca ammette: “Ho avuto il Covid” (Di lunedì 3 maggio 2021) Gilles Rocca, sempre più stanco e provato, non vede l’ora di tronare in Italia. Incalzato da Ilary, che non comprende il suo cambiamenti di umore così come gran parte del pubblico, il bell’attore ha messo di aver sofferto molto mesi fa per il suo contagio per Covid. Nella scorsa puntata, quella di giovedì sera, Gilles Rocca è stato il più nominato dal gruppo dei Primitivi. Di fronte ale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021), sempre più stanco e provato, non vede l’ora di tronare in Italia. Incalzato da Ilary, che non comprende il suo cambiamenti di umore così come gran parte del pubblico, il bell’attore ha messo di aver sofferto molto mesi fa per il suo contagio per. Nella scorsa puntata, quella di giovedì sera,è stato il più nominato dal gruppo dei Primitivi. Di fronte ale Articolo completo: dal blog SoloDonna

IsolaDeiFamosi : Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - taisab3lle : non so se guardare harry potter o l'isola dei famosi - ilomiloac : Qualcuno ricordi a Gilles che non è andato in guerra ma all’Isola dei Famosi grazie #isola -