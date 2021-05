Isola dei Famosi | Beatrice Marchetti | chi è il fidanzato?

(Di lunedì 3 maggio 2021)è una delle naufraghe del reality L’dei. Dopo un primo avvicinamento ad Awed, che non ha nascosto di volerla corteggiare, la top model pare abbia fatto un passo indietro dichiarando di essere felicemente fidanzata, innamorata del suo compagno. Ma chi è il fortunato? Chi è ildi? Mistero sul nome deldella bella, ma anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la sua esistenza. Stando a quanto riporta Parpiglia e a delle indiscrezioni lanciate proprio da Giornalettismo, ilè un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca e si chiama Mathieu Magni. Sarà davvero così? su Il ...

IsolaDeiFamosi : Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - Cristin83203357 : La prima volta che guardo qualcosa riguardo l'isola dei famosi.#zengaisolaparty - MiroamS : @BethelehemTesf1 @iosonoestanca Fariba, visto che uscita dall'isola si vergognerá anche lei dei tik tok che fa la figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

L'istanzapm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, coordinati dall'aggiunto Maria Letizia ... una 23enne, il 10 luglio del 2020 durante un party nella sua 'Villa Lolita' sull'spagnola di Ibiza. ...L'elevata adesione, secondo l' Asl Napoli 2 Nord , "permette di guardare con ottimismo alla riduzione del rischio di contagio sull'e quindi ad una più agevole gestionepazienti Covid - ...E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Ele ...Almanacco: iniziano le lotte studentesche, l'era dello spam, Kasparov sfida Deeper Blue e vince per la prima volta il computer I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati ...