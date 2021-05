Isola dei Famosi | Awed è troppo magro? Sconvolgente cambiamento – Foto prima e dopo

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 3 maggio 2021) Incredibile perdita di peso per, attuale concorrente de L’dei. Ed infatti lo Youtuber è forse colui che ha perso più chili in questa difficoltosa esperienza in Honduras.dei? I fan si preoccupano Su Twitter, nel frattempo, i fan si stanno notevolmente preoccupando per la grande perdita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.