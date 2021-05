Isola dei Famosi | 3 maggio | le anticipazioni della puntata

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)dei, 3: nuovo appuntamento questa sera in prime-time con L’dei: chi sarà eliminato al televoto tra Gilles, Roberto e Rosaria?dei, lunedì 3in prima serata su Canale 5, quattordicesimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare lacon la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi. Quale delle due squadre si troverà con un concorrente in meno? Chi sarà eliminato al televoto tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò? Il nuovo naufrago Ignazio Moser si sottoporrà alla ...