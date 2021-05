Isola dei Famosi 2021 | le anticipazioni della 14esima puntata | concorrenti e ultime news

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 maggio 2021) Questa sera, lunedì 3 maggio, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ladell’di questa sera, 3 maggio, vedrà una eliminazione. A rischio ci sono: Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Tra i tre, colui che rischierebbe maggiormente è Gilles, che in queste settimane non ha fatto breccia nel cuorestragrande maggioranza del pubblico. Inoltre, lo scorso giovedì, nel momento in cui ha scoperto di essere in nomination è stato lo stesso Gilles a fare ...