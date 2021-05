Isola dei Famosi 2021 | eliminato | Gilles Rocca | Roberto Ciufoli o Rosaria Cannavò? Cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 3 maggio 2021) Una nuova puntata dell’deici attende oggi, lunedì 3 maggio come sempre su Canale 5. L’è ad un passo dal conoscere il suo destino e questa volta i nominati sono ben tre, ovvero: chi di loro avrà la peggio? L’ultima parola come sempre sarà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.