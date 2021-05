Isola dei Famosi 2021 | critiche per Cerioli

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un inizio un po’ sottotono, ma c’è da dire che adesso Andreasu L’deisi è ripreso alla grande. Tra liti (anche con la sua amica Valentina Persia), prove vinte e dinamiche create, l’ex gieffino non sta certo con le mani in mano in Honduras. Eppure il naufrago (che ha svelato quanti kg ha preso nell’ultimo anno) ha ricevuto l’attacco da un uomo che di tv e gossip se ne intende e parecchio. Roberto Alessi su Novella 2000 ha definito“un cappone”. Lecontro Andrea“A L’deil’avevano presentato come maschio alfa dominante, per adesso più che altro è un cappone un filo litigioso. Diciamo la verità, la fame non aiuta e lui pare proprio che non ce la faccia a resistere. Però su una cosa devo dar ...