Isola 15 | le anticipazioni della quattordicesima puntata | Ignazio Moser messo alla prova

Leggi su isaechia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 in prima serata ladell’15. Come sempreconduzione ci sarà Ilary Blasi, mentre a commentare le avventure dei naufraghi ritroveremo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Nel corso dell’appuntamento andato in onda giovedì scorsoè entrato a far parte del casttrasmissione. Nelladi oggi l’ex gieffino verrà. Il ventottenne infatti sottoporsidell’eroe” per cercare di far ottenere un importante vantaggio al suo gruppo, quello dei Primitivi. Anche questa volta in studio sarà presente la sua fidanzata Cecilia Rodriguez che lo sosterrà ...