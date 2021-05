Ischia | inciampa su passeggera in autobus | scoppia la rissa Tre feriti e sei denunciati

Ultime Notizie dalla rete : Ischia inciampa

...nucleo operativo dihanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi. Una famiglia di 5 napoletani viaggia in autobus. Durante il viaggio uno di questi...sull'autobus e cade addosso a una donna. Ma, incurante di quanto fatto, non chiede scusa. ... Scenario dello scontro un autobus a, sul quale viaggiavano - tra gli altri - una famiglia ...Sono 6 le persone che i carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi. Una ...Tre persone sono rimaste ferite e sei sono state denunciate nell'isola di Ischia, dopo una maxi-rissa scoppiata per futili motivi a bordo di un bus. È accaduto ieri sera: ...