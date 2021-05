Invasione di campo e scontri | rinviata Manchester United-Liverpool

(Di lunedì 3 maggio 2021) AGI- Il big match della Premier League, che avrebbe potuto consegnare lo scudetto alCity in caso di vittoria degli ospiti, è stato rinviato dopo che tifosi della squadra di casa hanno invaso ildell'Old Trafford per protestare contro la famiglia Glazer, proprietaria del club. E' la prima volta che una partita di Premier League vieneper le proteste dei tifosi, che arrivano dopo la decisione dello, insieme a cinque altri club della massima serie inglese, di unirsi alla Super League europea, prima di una retromarcia collettiva che ha stroncato il progetto. All'esterno dello stadio due poliziotti sono rimasti feriti, uno dei due è stato colpito al volto da una bottiglia. Secondo la Greater ...

Per protestare contro la famiglia Glazier, proprietaria del club, circa 200 tifosi hanno lanciato razzi e bottiglie contro la polizia ...Clamoroso all'Old Trafford: i tifosi del Manchester United invadono il campo e costringono a rinviare il big match della 34^ giornata di Premier League tra i red devils ed il Liverpool. Motivo della c ...