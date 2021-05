Internazionali d’Italia 2021 | pre-qualificazioni maschili | avanti Cobolli e Nardi

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Si è aperto il sipario sul torneo di selezione di Tirrenia, che mette in palio tre wild card per il tabellone maschile delledegliBNL. Sui campi del centro tecnico federale toscano, è andata in scena la prima giornata del tabellone che si concluderà mercoledì 5 maggio. Continua l’ottimo momento di forma di Flavio, che poche ore dopo la prima finale Challenger della carriera al Roma Garden 2 ha battuto con un netto 6-3 6-1 Samuel Vincent Ruggeri. Vittoria anche per Luca, il quale ha avuto ragione di Federico Arnaboldi con il punteggio di 6-4 7-5. Il match più equilibrato della giornata ha visto il successo di Matteo Gigante su Matteo Arnaldi: 6-7(1) 7-6(5) 3-1 e ritiro il punteggio in favore del giovane mancino, avversario nei ...