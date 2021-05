Inter, non solo in Italia: prima a vincere lo scudetto nei campionati europei top 5 (Di lunedì 3 maggio 2021) Inter prima a vincere lo scudetto nei top 5 campionati europei Non si placa la festa all’Inter che ieri ha alzato al cielo lo scudetto numero 19 della sua storia. La squadra di Conte ha tagliato il traguardo con ben 4 giornate di anticipo, battendo non solo le altre 19 squadre Italiane, ma anche le altre big europee dei 5 migliori campionati. Non ha vinto il Manchester City in Premier League (+13 sullo United, ma con una partita in più a 4 turni dal termine), non lo ha ancora fatto il Bayern Monaco (+7 sul Lipsia a 3 giornate dalla fine), prima del PSG (seconda a -1 dal Lille a 270 minuti dalla conclusione della Ligue 1) e prima dell’Atletico Madrid (+2 su Real ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)lonei top 5Non si placa la festa all’che ieri ha alzato al cielo lonumero 19 della sua storia. La squadra di Conte ha tagliato il traguardo con ben 4 giornate di anticipo, battendo nonle altre 19 squadrene, ma anche le altre big europee dei 5 migliori. Non ha vinto il Manchester City in Premier League (+13 sullo United, ma con una partita in più a 4 turni dal termine), non lo ha ancora fatto il Bayern Monaco (+7 sul Lipsia a 3 giornate dalla fine),del PSG (seconda a -1 dal Lille a 270 minuti dalla conclusione della Ligue 1) edell’Atletico Madrid (+2 su Real ...

