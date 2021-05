Inter, Marotta: “Scudetto impresa storica, ruolo di Conte fondamentale. Suning? Cerca un socio, c’è ottimismo” (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Inter è Campione d'Italia.Con ben 4 giornate di anticipo, l'Inter conquista il 19° tricolore della sua storia ed è Campione d'Italia. Un traguardo importante per la formazione di Conte, che mette le mani su un titolo che mancava dalla stagione 2009-2010. A commentare l'impresa della formazione nerazzurra è l'ad del club meneghino, Giuseppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Lo Sport " per parlare di presente e futuro."Lo Scudetto? Una grandissima soddisfazione per un'impresa storica. Come per tutte le vittorie c'è una grande fatica, una grande cultura del lavoro. La crescita è stata costante già dalla stagione passata, siamo arrivati a un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Quest'anno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) L'è Campione d'Italia.Con ben 4 giornate di anticipo, l'conquista il 19° tricolore della sua storia ed è Campione d'Italia. Un traguardo importante per la formazione di, che mette le mani su un titolo che mancava dalla stagione 2009-2010. A commentare l'della formazione nerazzurra è l'ad del club meneghino, Giuseppevenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Lo Sport " per parlare di presente e futuro."Lo? Una grandissima soddisfazione per un'. Come per tutte le vittorie c'è una grande fatica, una grande cultura del lavoro. La crescita è stata costante già dalla stagione passata, siamo arrivati a un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Quest'anno ...

