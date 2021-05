Inter | Lukaku punge Ibrahimovic | «Inchinatevi al Re di Milano» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Romelucelebra la vittoria dello Scudetto con la maglia dell’: non manca una frecciatina adL’ha vinto il diciannovesimo Scudetto della sua storia. La cavalcata dell’ha avuto uno dei suoi maggiori protagonisti in Romelu, bomber nerazzurro e trascinatore della squadra. Non è mancato nel giorno dopo la matematica certezza una frecciatina a, ricordando lo scontro in Coppa Italia: «Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora. King of». Il belga si toglie un sassolino dalla scarpa. The real god has crowned the king! Now bow down Il nostro dio ha incoronato i Re!Ora! King of...