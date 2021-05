Inter | lo scudetto di Conte e Marotta

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 maggio 2021) Era scritto negli astri che fosse l'a chiudere l'era del dominio della Juventus sul calcio italiano. Ed era scritto nelle stelle il disegno per cui a fermare la striscia di scudetti bianconeri fossero gli uomini che nel 2012 l'avevano aperta: Beppee Antonio. Uno a governare le cose del club dietro a una scrivania, l'altro ad innervare col suo carattere la squadra in campo. Forgiata a immagine e somiglianza dell'allenatore che più di tutti è capace di rendere gruppo uno spogliatoio spingendolo ai suoi limiti, forse oltre. Lo aveva fatto con la prima Juve, non ricca di campioni come quelle che l'hanno seguita. Si era ripetuto con la meravigliosa nazionale dell'Europeo del 2016, che abbiamo sognato tutti di poter vincere. A Milano ha messo il sigillo, nella situazione ambientale più difficile per lui, simbolo di ...