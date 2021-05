Inter, il messaggio di Confcommercio Milano: “Piazze stracolme in modo incontrollato” (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Inter ha conquistato il 19° Scudetto della sua storia.VIDEO Inter, Conte vince lo Scudetto: i tifosi nerazzurri impazziscono di gioiaI nerazzurri dopo la vittoria in quel di Crotone hanno festeggiato il titolo sul proprio divano grazie al Sassuolo che ha fermato sul pari l'Atalanta di Gasperini. Tanta soddisfazione tra i tifosi Interisti che nel pomeriggio di domenica si sono riversati in gran numero in piazza Duomo a Milano creando assembramenti, al momento non consentiti a causa delle normative anti-Covid. Su tale episodio ha detto la sua la Confcommercio Milano attraverso un tweet del segretario generale, Marco Barbieri.VIDEO Inter, Conte orgoglioso: “Godiamoci questo momento! Futuro? Vedremo”"La gioia dei tifosi Interisti è più che comprensibile, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ha conquistato il 19° Scudetto della sua storia.VIDEO, Conte vince lo Scudetto: i tifosi nerazzurri impazziscono di gioiaI nerazzurri dopo la vittoria in quel di Crotone hanno festeggiato il titolo sul proprio divano grazie al Sassuolo che ha fermato sul pari l'Atalanta di Gasperini. Tanta soddisfazione tra i tifosiisti che nel pomeriggio di domenica si sono riversati in gran numero in piazza Duomo acreando assembramenti, al momento non consentiti a causa delle normative anti-Covid. Su tale episodio ha detto la sua laattraverso un tweet del segretario generale, Marco Barbieri.VIDEO, Conte orgoglioso: “Godiamoci questo momento! Futuro? Vedremo”"La gioia dei tifosiisti è più che comprensibile, ...

