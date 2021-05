Inter | Hakimi | “Real Madrid? Era casa mia Avevo chiesto di restare”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Avevamo un bel vantaggio sulla seconda ma meglio aver chiuso prima. I rigori? Conte lo dice per scherzo, se dovessi tirarne uno saprei farlo“. Scherza Achrafsulla battuta di Antonio Conte (“Una pippa a tirare rigori“) sul suo conto. L’esterno è stato uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra verso lo Scudetto. E anon sono pochi i rimpianti: “Hanno detto che non volevo guadagnarmi il posto ma non è così – racconta l’esterno marocchino a ‘El Chiringuito’ – Tutti sanno che ileramia e che mi sarebbe piaciuto giocare lì ma alla fine al club hanno deciso in un’altra direzione. Ma, ripeto, sono stato il primo a chiedere di poter rimanere per guadagnarmi il posto perché sentivo di potercela fare“. E ancora: “Non somente cosa sia successo, ma non ...

