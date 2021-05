Inter, gli auguri che non ti aspetti: le congratulazioni di Mauro Icardi (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex nerazzurro su Instagram si è congratulato con la sua ex squadra Tantissimi sono stati gli auguri e i messaggi di congratulazioni, social e non, ricevuti dall’Inter per la vittoria del 19esimo scudetto. Da tutte le squadre di Serie A (sì anche la Juventus e Agnelli) fino a cantanti come Vasco Rossi o sportivi da Filippo Magnini, a Valentino Rossi fino al pallavolista Osmani Juantorena. Il messaggio che però non è passato inosservato è quello di un celebre ex, ovvero Mauro Icardi. L’ex attaccante nerazzurro, in forza attualmente al PSG, con una stories su Instagram si è congratulato con la sua ex formazione. Stories che però non è stata nemmeno ricondivisa dal profilo nerazzurro: svista o scelta voluta? Considerando la mole di tag e di menzioni ricevute nelle ultime 24 ore, potrebbe essere anche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex nerazzurro su Instagram si è congratulato con la sua ex squadra Tantissimi sono stati glie i messaggi di, social e non, ricevuti dall’per la vittoria del 19esimo scudetto. Da tutte le squadre di Serie A (sì anche la Juventus e Agnelli) fino a cantanti come Vasco Rossi o sportivi da Filippo Magnini, a Valentino Rossi fino al pallavolista Osmani Juantorena. Il messaggio che però non è passato inosservato è quello di un celebre ex, ovvero. L’ex attaccante nerazzurro, in forza attualmente al PSG, con una stories su Instagram si è congratulato con la sua ex formazione. Stories che però non è stata nemmeno ricondivisa dal profilo nerazzurro: svista o scelta voluta? Considerando la mole di tag e di menzioni ricevute nelle ultime 24 ore, potrebbe essere anche ...

