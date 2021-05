Instagram sotto accusa per gli influencer che pubblicizzano prodotti dannosi per l’aumento di peso (Di lunedì 3 maggio 2021) In rete si pubblicizza ogni genere di prodotto – un po’ come nelle vecchie televendite tv – e se non c’è controllo specifico anche da parte delle piattaforme che permettono di farlo i rischi sono tanti. È il caso di Apetamin su Instagram, un farmaco per l’aumento del peso. Si tratta di uno sciroppo per l’aumento del peso che si può tranquillamente comprare in internet e che – nel Regno Unito – viene regolarmente pubblicizzato dagli influencer che parlano di un rapido aumento di peso che permetterà di sviluppare una figura a clessidra stile Kim Kardashian e Cardi B. Peccato solo che nel paese questo farmaco non sia autorizzato dal sistema sanitario nazionale. LEGGI ANCHE >>> La vergognosa diretta Instagram e il ruolo dei social nello stupro di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 maggio 2021) In rete si pubblicizza ogni genere di prodotto – un po’ come nelle vecchie televendite tv – e se non c’è controllo specifico anche da parte delle piattaforme che permettono di farlo i rischi sono tanti. È il caso di Apetamin su, un farmaco perdel. Si tratta di uno sciroppo perdelche si può tranquillamente comprare in internet e che – nel Regno Unito – viene regolarmente pubblicizzato dagliche parlano di un rapido aumento diche permetterà di sviluppare una figura a clessidra stile Kim Kardashian e Cardi B. Peccato solo che nel paese questo farmaco non sia autorizzato dal sistema sanitario nazionale. LEGGI ANCHE >>> La vergognosa direttae il ruolo dei social nello stupro di ...

