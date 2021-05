Informazione, sorella Caruana Galizia: “Daphne ci ha insegnato a non mollare mai” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mi piace pensare che mia sorella ci abbia dato l’esempio che non bisogna mollare mai”. E’ questa per Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia, l’eredità lasciata ai colleghi di tutta Europa dalla giornalista assassinata a Malta nel 2017. Un omicidio, spiega Corinne Vella all’Adnkronos in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che ha insegnato ai giornalisti che “il semplice fatto di operare in Europa non significa essere al sicuro”, come dimostra anche la recente uccisione ad Atene del giornalista greco Giorgios Karaivaz. Quanto alle condizioni nelle quali operano i giornalisti a Malta, dice Corinne Vella, “non sono cambiate, non ci sono stati cambiamenti istituzionali” e nel complesso, in Europa, le condizioni per la libertà di stampa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mi piace pensare che miaci abbia dato l’esempio che non bisognamai”. E’ questa per Corinne Vella,di, l’eredità lasciata ai colleghi di tutta Europa dalla giornalista assassinata a Malta nel 2017. Un omicidio, spiega Corinne Vella all’Adnkronos in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che haai giornalisti che “il semplice fatto di operare in Europa non significa essere al sicuro”, come dimostra anche la recente uccisione ad Atene del giornalista greco Giorgios Karaivaz. Quanto alle condizioni nelle quali operano i giornalisti a Malta, dice Corinne Vella, “non sono cambiate, non ci sono stati cambiamenti istituzionali” e nel complesso, in Europa, le condizioni per la libertà di stampa ...

italiaserait : Informazione, sorella Caruana Galizia: “Daphne ci ha insegnato a non mollare mai” - lifestyleblogit : Informazione, sorella Caruana Galizia: 'Daphne ci ha insegnato a non mollare mai' - - fisco24_info : Informazione, sorella Caruana Galizia: 'Daphne ci ha insegnato a non mollare mai': Corinne Vella all'Adnkronos: 'La… - infoitcultura : Fiocco rosa per Ilary Blasi: è nata Jolie, figlia della sorella Melory - infoitcultura : Ilary Blasi è diventata zia | sua sorella Melory ha appena partorito -