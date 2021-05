Informazione: Fico riceve delegazione Fnsi a Articolo 21, ‘stop carcere giornalisti’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato una delegazione Fnsi e Articolo 21 occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. La libertà di stampa, le minacce ai giornalisti ma anche il precarieto e il Pnrr tra i temi dell’incontro. “Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro”, ha detto Raffaele Lorusso, segretario Fnsi, al termine dell’incontro che ha sottolineato come nel Pnrr “non abbia posto il tema dell’Informazione. Ci saremmo aspettati vi fosse e sarebbe un’occasione perduta se in una fase di rilancio del Paese non si rilanciasse anche l’Informazione”. L'Articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Roberto, ha incontrato una21 occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. La libertà di stampa, le minacce ai giornalisti ma anche il precarieto e il Pnrr tra i temi dell’incontro. “Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro”, ha detto Raffaele Lorusso, segretario, al termine dell’incontro che ha sottolineato come nel Pnrr “non abbia posto il tema dell’. Ci saremmo aspettati vi fosse e sarebbe un’occasione perduta se in una fase di rilancio del Paese non si rilanciasse anche l’”. L'proviene da Ildenaro.it.

giornaleradiofm : Rai: Fico, politica elabori legge e faccia passo indietro: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'La politica deve fare la sua pa… - TV7Benevento : Informazione: Fico riceve delegazione Fnsi a Articolo 21, 'stop carcere giornalisti'... - zazoomblog : Rai: Fico politica faccia sua parte per legge e passo indietro rispetto a informazione - #politica #faccia #parte… - zazoomblog : Rai: Fico ‘politica faccia sua parte per legge e passo indietro rispetto a informazione’ - #‘politica #faccia… - TV7Benevento : Rai: Fico, 'politica faccia sua parte per legge e passo indietro rispetto a informazione'... -