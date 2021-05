Influenza, effetto misure anti - Covid: solo 2,4 milioni di casi. Iss: 'Epidemia mai partita' (Di lunedì 3 maggio 2021) E' terminata la sorveglianza stagionale dell' . Sono stati registrati oltre 2,4 milioni di casi di sindromi simil Influenzali, ma l'Epidemia non è mai realmente partita e nessun Influenzale vero e ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) E' terminata la sorveglianza stagionale dell' . Sono stati registrati oltre 2,4didi sindromi similli, ma l'non è mai realmentee nessunle vero e ...

