IndyCar | XPEL 375 | la prima di O’Ward

vincebuonpane : RT @LiveGPit: #IndyCar Gp Xpel 375: prima affermazione per O’Ward Di @vincebuonpane - LiveGPit : #IndyCar Gp Xpel 375: prima affermazione per O’Ward Di @vincebuonpane -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar XPEL

L'ordine di arrivo della375 al Texas Motor Speedway: 1 - Pato O'Ward (Dallara - Chevy) - AMSP - 248 giri 2 - Josef Newgarden (Dallara - Chevy) - Penske - 1'2443 3 - Graham Rahal (Dallara - ...Alla375 Pato O'Ward ha finalmente conquistato la sua prima vittoria in, grazie a una condotta di gara perfettamente in linea con il suo stile di guida: aggressivo, combattivo, opportunista. ...Pato O'Ward registered his first career victory in the XPEL 375 at Texas Motor Speedway on Sunday, round four of the 2021 IndyCar series.Pato O'Ward passed Josef Newgarden with 23 laps to go Sunday (2 May) at Texas, and the Mexican-born driver stayed in front to win the Xpel 350 - his first IndyCar victory at what he considers his home ...