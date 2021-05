India vicina ai 20 milioni di casi, 3.500 morti in 24 ore. Modi la paga cara alle urne (Di lunedì 3 maggio 2021) Nell’India stretta nella morsa della pandemia, il partito nazionalista indù del premier Narendra Modi ha subito una pesante sconfitta elettorale nello Stato chiave del Bengala Occidentale. Il primo ministro aveva messo la faccia in prima persona in una campagna elettorale condotta senza alcuna remora di fronte alla devastante ondata di morte e contagi che sta attraversando il Paese. Per questo la sconfitta del suo partito BJP (Bharatiya Janata Party) è considerata dagli analisti come una sconfitta personale di un leader che poco più di tre mesi fa si vantava davanti al mondo di aver salvato l’India da uno “tsunami”. Malgrado i contagi, elezioni statali si sono svolte anche negli Stati di Assam, Tamil Nadu e Kerala, nonché nel territorio di Puducherry. Il BJP ha vinto nello Stato nord-orientale dell’Assam, ma non è riuscito a ottenere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Nell’stretta nella morsa della pandemia, il partito nazionalista indù del premier Narendraha subito una pesante sconfitta elettorale nello Stato chiave del Bengala Occidentale. Il primo ministro aveva messo la faccia in prima persona in una campagna elettorale condotta senza alcuna remora di fronte alla devastante ondata di morte e contagi che sta attraversando il Paese. Per questo la sconfitta del suo partito BJP (Bharatiya Janata Party) è considerata dagli analisti come una sconfitta personale di un leader che poco più di tre mesi fa si vantava davanti al mondo di aver salvato l’da uno “tsunami”. Malgrado i contagi, elezioni statali si sono svolte anche negli Stati di Assam, Tamil Nadu e Kerala, nonché nel territorio di Puducherry. Il BJP ha vinto nello Stato nord-orientale dell’Assam, ma non è riuscito a ottenere ...

