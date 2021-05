India, “chi è ricoverato in ospedale ha paura e se ne vuole andare”. Altri 368mila casi e più di 3400 morti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il paradosso è duplice: da oggi l’India apre la vaccinazione per tutti gli adulti nel Paese, ma le dosi scarseggiano da giorni in molti Stati nonostante si tratti della nazione che più di ogni altra al mondo è in grado di produrre sieri anti-Covid. La pressione sugli ospedali Indiani continua a essere insostenibile in molte strutture, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368.147 casi e 3.417 morti. Ieri le autorità sanitarie Indiane avevano annunciato 3.689 decessi, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e poco meno di 400mila contagi. Negli ospedali scarseggiano ossigeno, attrezzature e personale sanitario e una volta che i malati vengono ricoverati, scrive Cnn, sopraggiungono nuove pesanti preoccupazioni. Il servizio della Cnn – L’emittente americana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il paradosso è duplice: da oggi l’apre la vaccinazione per tutti gli adulti nel Paese, ma le dosi scarseggiano da giorni in molti Stati nonostante si tratti della nazione che più di ogni altra al mondo è in grado di produrre sieri anti-Covid. La pressione sugli ospedalini continua a essere insostenibile in molte strutture, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368.147e 3.417. Ieri le autorità sanitariene avevano annunciato 3.689 decessi, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e poco meno di 400mila contagi. Negli ospedali scarseggiano ossigeno, attrezzature e personale sanitario e una volta che i malati vengono ricoverati, scrive Cnn, sopraggiungono nuove pesanti preoccupazioni. Il servizio della Cnn – L’emittente americana, ...

