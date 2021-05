India, al via la vaccinazione di tutti gli adulti (Di lunedì 3 maggio 2021) L'India apre alla vaccinazione per tutti gli adulti nel Paese, nel tentativo di fermare l'impennata esponenziale di casi di Covid - 19 cha ha portato ad un totale di quasi 20 milioni di casi. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) L'apre allaperglinel Paese, nel tentativo di fermare l'impennata esponenziale di casi di Covid - 19 cha ha portato ad un totale di quasi 20 milioni di casi. Lo ...

enpaonlus : Porcellini d’India malati e abbandonati salvati dalla Polizia Locale e affidati ai volontari ENPA… - kanishkajadhav : Prime Minister Narendra Modi: India Demands Resignation from Prime Minister Narendra Modi - Sign the Petition!… - kanishkajadhav : Prime Minister Narendra Modi: India Demands Resignation from Prime Minister Narendra Modi - Sign the Petition!… - yogeesh1984 : RT @CtaTigerKiran: Prime Minister Narendra Modi: India Demands Resignation from Prime Minister Narendra Modi - Sign the Petition! https://t… - CtaTigerKiran : Prime Minister Narendra Modi: India Demands Resignation from Prime Minister Narendra Modi - Sign the Petition!… -